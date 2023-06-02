قيس سعيد: تونس قادرة على أن تعطي دروسا لا أن تتلقى دروسا من أي جهة كانت

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، التأكيد على أن لتونس تاريخ أثرى بكثير من عديد الدول الأخرى في مجال الحقوق والحريات.

وذكّر بأن الشعب التونسي الذي انتفض وثار من أجل الحرية والكرامة الوطنية لن يقبل أبدا بالعودة إلى الوراء.

وصرح بأن تونس قادرة على أن تعطي دروسا لا أن تتلقى دروسا من أي جهة كانت.

وأكد قيس سعيد على تمسّك تونس بسيادتها وعلى ثوابت سياستها الخارجية ومن أهمها رفضها للتدخل في شؤونها الداخلية، حيث قال "كما نرفض أن نتدخل في شؤون غيرنا نرفض أن يتدخل أحد في شؤوننا لأن شأننا نابع من إرادة شعبنا".

وجاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله يوم الجمعة، وزير الخارجية والهجرة نبيل عمار، حيث تناول اللقاء نتائج الاجتماعات التي عقدها بالخارج خلال زيارته مؤخرا إلى باريس.

المصدر: RT