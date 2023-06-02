 
مباشر

انفجارات في موقع بدر التابع لفصيل فلسطيني غرب مدينة غزة دون معرفة الأسباب (صور)

أخبار العالم العربي

انفجارات في موقع بدر التابع لفصيل فلسطيني غرب مدينة غزة دون معرفة الأسباب (صور)
RT
انفجارات في موقع بدر التابع للمقاومة غرب مدينة غزة دون معرفة الأسباب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vfk2

قالت مراسلة RT مساء يوم الجمعة، إن انفجارات وقعت في "موقع بدر" التابع للفصائل الفلسطينية شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، دون معرفة الأسباب.

وذكرت وسائل إعلام أن أصوات انفجارات دوت مساء الجمعة في مواقع فلسطينية في قطاع غزة، حيث هرع الإسعاف وقوات الدفاع المدني إلى الموقع.

وذكر موقع "عرب 48" أن دوي الانفجارات سمع في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، وكذلك في مدينة سديروت.

وقالت مصادر محلية إنه لا يوجد إصابات في الانفجارات التي سمعت داخل أحد المواقع العسكرية غرب مدينة غزة.

هذا، وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، بوقوع انفجار في موقع للمقاومة غرب مدينة غزة، مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة تتابع الحدث.

وأكدت وزارة الداخلية بغزة أن "الانفجار العرضي الذي وقع في موقع للمقاومة غرب المدينة لم يسفر عن وقوع إصابات".

انفجارات في موقع بدر التابع لفصيل فلسطيني غرب مدينة غزة دون معرفة الأسباب (صور)
انفجارات في موقع بدر التابع لفصيل فلسطيني غرب مدينة غزة دون معرفة الأسباب (صور)
انفجارات في موقع بدر التابع لفصيل فلسطيني غرب مدينة غزة دون معرفة الأسباب (صور)

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا