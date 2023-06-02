تونس.. القبض على رجل عنف امرأة في الطريق العام بوحشيّة

أطلقت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل في سوسة بحثا بعد انتشار فيديو على "فيسبوك" وثق عملية تعنيف امرأة بالسحل واللكم والركل في أحد شوارع حمام سوسة أمام المارة

وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه تم حصر الشبهة في شخص تم القبض عليه، حيث اعترف بما نسب إليه وأرجع فعلته الشنيعة إلى خلاف نشب بينه وبين أشخاص من بينهم المعتدى عليها.

وأفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2، رشدي بن رمضان، في تصريح لـ"موزاييك" بأنه تم نقل المتضررة لتلقي الاسعافات الضرورية والأبحاث ماتزال جارية.

ونشرت امرأة تونسية صباح الجمعة مقطع فيديو صادم وثقت فيه تعرّض فتاة للعنف الشديد والضرب المُبرح من قبل رجل على قارعة الطريق السياحية، وسط ولاية سوسة.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "كابتشينو" على إذاعة "جوهرة أف أم"، قالت إنها صدمت من وحشية الرجل والعنف الشديد الذي سلطه على الفتاة على حافة الطريق، مما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت المتحدثة أن المُعتدي فر هاربا بعد قيامه بفعلته، مشيرة إلى أن الوحدات الأمنية وصلت ألى عين المكان بعد 10 دقائق من وقوع الحادثة، على حد قولها.

وناشدت السلطات المعنية بالتدخل لإيقاف المعتدي ومحاسبته على فعلته، مشددة على أنه "يجب التحرك عاجلا وإيجاد الحلول للحد من أشكال العنف ضد المرأة، التي أصبحت ظاهرة منتشرة في تونس.

المصدر: "موزاييك" + "جوهرة أف أم"