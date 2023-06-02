"بايدن يسقط في أمريكا وزوجته في مصر".. سر لقاء زوجة الرئيس الأمريكي السيسي وزوجته

في الوقت الذي تعرض له الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، لحادث سقوط خلال تكريمه خريجي أكاديمية القوات الجوية الأمريكية بولاية كولورادو، تقوم زوجته بزيارة مصر.

ونشرت الرئاسة المصرية صورا لزوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن، أثناء استقبالها في مصر، حيث استقبلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته السيدة انتصار.

وذكرت السفارة الأمريكية في بيانها:" أن زيارة جيل بايدن إلى مصر تأتي ضمن جولة تجريها زوجة الرئيس الأمريكي في المنطقة تستمر لمدة أسبوع تزور خلالها 4 دول بدأتها من الأردن، لحضور حفل زفاف ولى العهد، الأمير الحسين بن عبدلله".

وأضافت السفارة في بيانها:" أن زيارة جيل بايدن ستركز على تمكين الشباب والتأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز الشراكات والأولويات المشتركة في المنطقة".

وأشارت السفارة الأمريكيةـ في بيانها إلى أن جيل بايدن ستلتقي خلال زيارتها مصر، بالنساء والشباب، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأمريكية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.

المصدر: RT