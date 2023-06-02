حاكم دبي يتلقى تقريرا من متسوق "سري"

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، أنه "مهما تطورت بلادنا ستظل أعيننا متابعة لمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لمواطنينا".

وفي تغريدة على "تويتر"، قال بن راشد: "وصلتني اليوم مجموعة من تقارير المتسوقين السريين كان إحداها لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان. وجدنا مديرها التنفيذي على كاونترات الخدمة يستقبل المتعاملين ويسرع الإجراءات ويساهم في تخليص المعاملات.. وأكد لنا المتسوق السري أن تقديم الخدمة لم يتجاوز الخمس دقائق".

وصلتني اليوم مجموعة من تقارير المتسوقين السريين كان إحداها لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان ..



وجدنا مديرها التنفيذي على كاونترات الخدمة يستقبل المتعاملين ويسرع الإجراءات ويساهم في تخليص المعاملات .. وأكد لنا المتسوق السري أن تقديم الخدمة لم يتجاوز الخمس دقايق .

شكرا لفريق العمل… pic.twitter.com/LHojtBnNvj — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 2, 2023

وأضاف: "شكرا لفريق العمل وللمدير التنفيذي عمر بو شهاب. رسالة للجميع: المتعاملين والجمهور هم سبب وجود الجهة.. وهم سبب توظيف كادرها ورضاهم عن الخدمات حق أصيل ومبدأ نبيل في عمل أي جهة".

وشدد على أنه "مهما تطورت بلادنا ستظل أعيننا متابعة لمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لمواطنينا، وسنظل نبعث متسوقين سريين للجميع كما كنا نفعل خلال الثلاثين عاما السابقة".

المصدر: RT