الأميرة رجوة تتصدر الترند في تناغمها مع الأنغام الشعبية الأردنية (فيديو)

تابع الملايين حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله على الأميرة رجوة، وحصلت بعض لقطات الحفل على متابعات كثيرة بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من بين اللحظات المميّزة التي استحسنها الكثيرون لحظة تقطيع تورتة الزفاف، وحينها بدأ جميع الحاضرين في التصفيق مع الأميرة رجوة والأمير الحسين، تعبيرا عن مشاركتهم العروسين فرحتهما.

وفي الفيديو، بدأت الأميرة رجوة تتمايل على الأنغام الشعبية الأردنية والاحتفال بالزفاف.

هذا وعُقد يوم أمس الخميس، قران الأمير الحسين والأميرة رجوة في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان وسط حضور مئات الشخصيات. ومُنحت رجوة الحسين قرينة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله، لقب الأميرة بموجب قرار صادر عن الإرادة الملكية الأردنية.

وقال الديوان في بيان: "صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد السيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني".

المصدر: RT