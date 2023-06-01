أبو الغيط: التلاقي المصري السعودي الإماراتي سيؤدي لتغيير جوهري في المنطقة العربية (فيديو)

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن التلاقي المصري السعودي يدعم منظومة العمل العربية.

وأضاف أحمد أبو الغيط "إذا اتفقنا على سياق محدد مدعوم بدولة كالإمارات وبعض التوجهات من شمال إفريقيا، فهذا من الممكن أن يؤدي إلى تغير جوهري في الوضع العربي والمواقف العربية تجاه العالم الخارجي".

وصرح خلال استضافته على شاشة "إكسترا نيوز" بأن "التأثير المأساوي الحزين للعام 2011 وانعكاساته على دول المشرق الذي كان يرفع لواء العروبة والقومية والبناء العربية والتنمية والانطلاق نحو بناء الدول الجديرة بالاحترام التي تخدم مواطنيها وشعوبها ومفاهيم التقدم الإنساني والحضاري تعرض لهزة".

وتابع قائلا: "الأمر أقدم من ذلك، من 5 يونيو 1967، التي تسببت في هز مصر، ومصر ضربت ضربا مبرحا في هذه الفترة، ومع إنقاذ مصر لنفسها بقواتها المسلحة، ثم تلاقيها مع الخليج، أصبح لمصر نقطة تأثير كبيرة على المسرح العربي، وهناك وعي عربي بأنه ليس لنا إلا أنفسنا والعمل مع بعضنا البعض لإنقاذ هذا الإقليم الذي يستحق أكثر من ذلك".

وأفاد بأنه يرصد حاليا إحساسا عربيا بأنه ليس لديهم إلا أنفسهم من خلال العمل العربي المشترك والتكامل والدفاع عن هذا الإقليم الذي يستحق الكثير.

المصدر: موقع "مصر تايمز"