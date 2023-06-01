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الأردن.. مأدبا تعلن تسمية أحد شوارعها باسم رجوة آل سيف

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الأردن.. مأدبا تعلن تسمية أحد شوارعها باسم رجوة آل سيف
Globallookpress
رجوة آل سيف
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أعلنت مدينة مأدبا، جنوب العاصمة الأردنية عمان، أنها ستطلق اسم "رجوة آل سيف"، على أحد شوارعها، احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين.

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وقال رئيس بلدية مأدبا عارف الرواجيح عبر قناة "المملكة" المحلية، إنه ستتم تسمية شارع في المدينة باسم رجوة آل سيف، التي ستعطى بموجب إرادة ملكية، عقب عقد القران، لقب "صاحبة السمو الملكي". 

وتحتفل العائلة الهاشمية وعموم الأردنيين بزفاف ولي العهد، الأمير الحسين، على السعودية رجوة آل سيف، في احتفالات مهيبة يحضرها ملوك وأمراء وقادة، وتتزامن مع احتفالات شعبية تعم مختلف المناطق الأردنية.

المصدر: المملكة

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