فضيحة في أشهر نقابات مصر والنهاية لا تخطر على بال

شهدت نقابة المهندسين المصرية أعمال شغب وصفها البعض بـ"الفضيحة"، حيث قرروا سحب الثقة من نقيب المهندسين، وعند فشل سحب الثقة لجأوا إلى إحداث أعمال شغب.

ووفقا لبعض المهندسين الداعمين للنقيب بعد تجديد الثقة فيه، قرر البعض تشكيل جمعية عمومية غير عادية عن طريق أعضاء تابعين لهم داخل النقابة لمحاولة السيطرة على نقابة المهندسين ولسحب الثقه من نقيب المهندسين، ولكن المهندسين اتحدوا اليوم ورفضوا سحب الثقة من النقيب.

ووفقا لهم، قام بعض البلطجية بتكسير الصناديق وانسحبوا قبل إعلان النتيجة بدقائق، حيث وقعت عدة إصابات.

وجددت نقابة المهندسين الثقة في المهندس طارق النبراوي نقيبا لها، وذلك بعد التصويت برفض سحب الثقة، ضمن الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت اليوم.

وشهد مقر انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، إقبالا كثيفا من جانب مهندسي مصر، للتصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين، طارق النبراوي.

المصدر: RT