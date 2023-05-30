وسائل إعلام فلسطينية: مستوطنون إسرائيليون يطلقون النار تجاه أهالي بلدة جالود جنوبي نابلس (فيديو)

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مستوطنين إسرائيليين أطلقوا النار مساء اليوم الثلاثاء، تجاه أهالي بلدة جالود جنوبي نابلس.

وذكرت إذاعة الأقصى أن مستوطنين أطلقوا النار تجاه أهالي بلدة جالود جنوبي نابلس، وهاجموا منازل وممتلكات المواطنين في القرية.

وناشد الأهالي عبر مكبرات الصوت في مساجد جالود للتصدي لهجوم المستوطنين على القرية.

وأشارت إذاعة الأقصى إلى اندلاع مواجهات بين الأهالي وقطعان المستوطنين في جالود.

المصدر: "إذاعة الأقصى"