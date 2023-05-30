هنية يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس أردوغان

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مساء اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهنأه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا،

وتمنى هنية لأردوغان كل الخير لتركيا في ظل رئاسته المستحقة، معربا عن ثقته بمواقف الرئيس التركي الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة في وطنه وقدسه.

كما بارك للشعب التركي بكل مكوناته هذا النموذج الديمقراطي المتميز.

وحسب موقع "حماس"، عبر الرئيس أردوغان عن شكره لهذه التهنئة، مؤكدا أنه سيواصل موقفه الثابت في دعم أشقائه في فلسطين وحقوقهم العادلة.

المصدر: RT