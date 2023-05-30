لبنان يعتقل 9 أشخاص والسفير السعودي يؤكد أن المواطن المختطف المحرر بخير (فيديو)

أكد سفير السعودية في لبنان وليد البخاري أن صحة المواطن السعودي مشاري المطيري، الذي اختطف قبل يومين في لبنان، مطمئنة وهو في طريقه إلى مقر السفارة.

وقال البخاري إن "الجهود التي قام بها الجيش وأدت الى تحرير المختطف خلال أقل من 48 ساعة جبارة" مبينا أن المطيري "خضع لفحوصات طبية وصحته بخير، نطمئن كافة ذويه وأصدقائه بأنه بخير وهو في طريقه إلى مقر السفارة".

فيديو | سفير المملكة لدى لبنان: صحة المواطن السعودي "مشاري المطيري" مطمئنة وهو في طريقه إلى مقر السفارة#الإخباريةpic.twitter.com/QpNqnSHD5O — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 30, 2023

بدوره، كشف وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اعتقال 9 أشخاص على خلفية قضية الاختطاف، مبينا أن خاطفيه رصدوا تحركاته واتصالاته.

وأوضح أن الجيش قام بعمليات تفتيش في البقاع الشمالي لتحرير المختطف، مؤكدا أن ما حصل كان جريمة كاملة.

فيديو | وزير الداخلية اللبناني: نرفض محاولة تخريب علاقة لبنان مع أشقائه العرب ونكافح الجريمة بكافة أنواعها#الإخباريةpic.twitter.com/z5QpXKw8cq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 30, 2023

وشدد على أن العلاقات مع السعودية ثابتة ولا يستطيع أحد زعزعتها، وأن لبنان سيواجه أي أحد يحاول تعكير علاقته مع الأشقاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اللبناني في بيان، أن "دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المختطف السعودي مشاري المطيري، بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف".

المصدر: RT