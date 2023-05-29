الرئيس الجزائري يمنح وسام برتبة "أثير" لنظيره البرتغالي

منح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وسام الاستحقاق الوطني برتبة "أثير" لنظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بموجب مرسوم رئاسي، حسب آخر عدد للجريدة الرسمية.

ويوم الاثنين الماضي، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زيارة إلى البرتغال، استغرقت يومين.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن الزيارة اندرجت في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون وحسن الجوار بين البلدين، ودفعها نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع لمنفعة الشعبين الجارين.

جدير بالذكر أن مرسوما جزائريا يصنف الأوسمة إلى درجات وعددها 3 وهي: عشير، وجدير وعهيد. وإلى رتب وعددها ثلاثة وهي: أثير، وعميد وصدر.

وترتبط الجزائر والبرتغال بعلاقات دبلوماسية منذ العام 1975، ووقعت الدولتان على معاهدة "الصداقة وحسن الجوار" في العام 2005.

وصدرت الجزائر سلعا بأكثر من 1.1 مليار دولار إلى البرتغال، استحوذت المحروقات على 90% منها، حيث تؤمن الجزائر نحو 82% من احتياجات الطاقة للبرتغال، في المقابل استوردت سلعا بما يعادل 300 مليون دولار سنويا خلال العقد الأخير.

المصدر: "النهار" الجزائرية