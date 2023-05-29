لبنان.. غضب شعبي وإغلاق طرقات في عكار احتجاجا على إدخال جثة أحد عملاء "جيش لحد"

أغلق عدد من مواطني منطقة العبدة في محافظة عكار في شمال لبنان الشارع الرئيسي احتجاجا على إدخال جثة عميل لإسرائيل كان عنصرا في جيش لحد، لدفنها هناك.

وجرى نقل جثة العميل عبر الحدود من جنوب لبنان بعد وفاته في إسرائيل، لدفنه في مسقط رأسه في بلدة الحاكور العكارية وسط رفض شعبي كبير.

وتوعد حشد من أهالي المنطقة بإحراق جثة العميل ومنعه ذويه من إدخالها إلى أي منطقة بعكار.

ودعت لجنة "أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف"، في بيان لها الجيش اللبناني إلى عدم القبول بإدخال جثة العميل إلى محافظة عكار لدفنها.

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ونظمت اللجنة إعتصاما أمام النصب التذكاري للأسير يحيى سكاف يرفض محاولات دفن العميل في عكار، حضره ممثلو الأحزاب و القوى الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية ورجال دين وحشد من المواطنين.

وجيش لحد أو (جيش لبنان الجنوبي) عبارة ميليشيات مدعومة من إسرائيل، تم تأسيسها العام 1976.

وتولى سعد حداد تأسيسها وقياداتها إلى أن توفي في العام 1984، ثم خلفه انطوان لحد، وبلغ عدد أفراد هذه المليشيا حوالي 6000 عنصر.

وانسحب أغلب أعضاء الميليشيا إلى إسرائيل بعد التحرير في العام 2000، لكن بعضهم سلم نفسه لحزب الله الذي سلمهم بدوره للسلطات اللبنانية لمحاكمتهم.

المصدر: RT