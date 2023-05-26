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العراق يدين الاعتداء على سفارته في سويسرا

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العراق يدين الاعتداء على سفارته في سويسرا
Legion-Media
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دانت الخارجية العراقية الاعتداء الذي تعرضت له السفارة في العاصمة السويسرية بيرن من قبل مجهولين تمكنوا من اقتحام السفارة وروعوا الموظفين وكل من تواجدوا فيها.

وقالت الخارجية العراقية في بيان صدر الجمعة أن الوزارة "تعرب عن إدانتها واستنكارها للاعتداء غير المسبوق، الذي تعرض له مبنى سفارة جمهورية العراق في بيرن من قبل مجهولين تمكنوا من اقتحام المبنى بشكل عدائي، ما تسبب بإلحاق الرعب بين صفوف موظفي السفارة والمواطنين الذين كانوا يتواجدون داخل المبنى لمتابعة شؤونهم القنصلية".

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وأضاف البيان "نجدد إدانتنا لهذا الفعل ولكافة أشكال العنف والتخريب التي تطال البعثات الدبلوماسية، لاسيما تلك التي تستهدف أمنها وحرمتها، وندعو الجانب السويسري الصديق لإتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة، للكشف عن هوية الفاعلين وتوضيح ملابسات هذا العمل".

المصدر: RT

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