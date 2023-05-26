حكومة كردستان تعرب عن رفضها قرارات اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي

أبدت حكومة إقليم كردستان، امتعاضها من قرارات بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، بشأن مشروع قانون الموازنة العامة.

وجاء في بيان الحكومة: "التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 25 مايو 2023، ضد إقليم كردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب".

وشددت حكومة كردستان، على أنها "ترفض مطلقا، هذا الظلم والانتهاك بحق حقوق شعب كردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة محمد شياع السوداني".

المصدر: RT