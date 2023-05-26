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واشنطن:لا لعودة اللاجئين إلى سوريا ولا نتفق مع السعودية بخصوص دمشق

أخبار العالم العربي

واشنطن:لا لعودة اللاجئين إلى سوريا ولا نتفق مع السعودية بخصوص دمشق
AP
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قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، إنه "لا يمكن عودة النازحين السوريين، بسبب الظروف غير المناسبة وقبل الحل السياسي والقرار يجب أن يكون بيد النازحين".

وأكد المتحدث وربيرغ في تصريح لقناة "الجديد" اللبنانية أن بلاده "تشجيع دور الجامعة الدول العربية، لكن لا نتفق مع قرار السعودية بتطبيع العلاقات مع سوريا"، مشيرا إلى أن "لدينا رؤية أخرى عن السعودية ولكن لدينا نفس الأهداف".

واعتبر أنه "لا يمكن عودة النازحين السوريين، بسبب الظروف غير المناسبة وقبل الحل السياسي والقرار يجب أن يكون بيد النازحين"، مشددا على "أننا نعتبر حزب الله منظمة ارهابية وليس لدينا أي تواصل معه ونريد الاستقرار في لبنان".

وعن انتخاب رئيس للجمهورية، قال "هذا القرار يجب أن يكون بيد الشعب اللبناني ولن نتدخل".

المصدر: "ليبانون ديبايت"

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