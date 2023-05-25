 
مباشر

ردة فعل أمير قطر بعد نصيحة وجهها وزير الطاقة السعودي للمضاربين بسوق النفط (فيديو)

أخبار العالم العربي

ردة فعل أمير قطر بعد نصيحة وجهها وزير الطاقة السعودي للمضاربين بسوق النفط (فيديو)
Globallookpress
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vdsu

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ردة فعل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أثناء كلمة وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان في إحدى جلسات منتدى قطر الاقتصادي الثالث في الدوحة.

ولاقت ابتسامة وضحكة لأمير قطر في مقاطع الفيديو المتداولة تفاعلا مع ما قاله الوزير السعودي: "سئُلت سابقا إن كنت قلقا (حول المضاربين بأسواق النفط) وقلت أنا لا أقلق بل أفكر أقوم بوظيفتي وأنقذ عنقي بعدم القلق والتركيز على التفكير".

وأضاف وزير الطاقة السعودي: "أعتقد أن المضاربين كما هو الحال في أي سوق موجودون ليبقوا وأستمر بنصحهم بأنهم سيتألمون وقد تألموا في أبريل وليس عليّ كشف أوراقي أنا لست لاعب بوكر ولا أعلم كيف تلعب البوكر".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا