مصر.. الداخلية تتحرك عقب "استغاثة في فيسبوك"

كشف الأمن المصري حقيقة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو بشأن انتشار الباعة الجوالين ومروجي المواد المخدرة بمنطقة المعادي الجديدة بمحافظة القاهرة.

وفي بيان لها، أوضحت وزارة الداخلية المصرية قائلة: "بالنسبة لما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنا مقطع فيديو تضررت خلاله صاحبة الحساب من انتشار الباعة الجوالين ومروجي المواد المخدرة بمنطقة المعادي الجديدة بمحافظة القاهرة، فقد قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى".

وأضاف البيان: "قد أسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 49 قضية متنوعة ما بين "مخدرات - وسلاح أبيض - باعة جوالين وإشغال طريق"، بإجمالي 55 متهما، وبحوزتهم "كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة - وقطعتي سلاح أبيض، ناري"، بالإضافة إلى تحرير 50 مخالفة إشغال طريق - مقهى بدون ترخيص - بائع متجول - مخالفة مواعيد الغلق - تلوث بيئة".

وأردف البيان: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وجار تكثيف الجهود لضبط كل ما يشكل مخالفة".

المصدر: RT