والد المصارع الهارب يرد على دعوة السيسي

أعرب فؤاد بغدودة، والد لاعب منتخب المصارعة المصري أحمد بغدودة، عن سعادته بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى دعوة للمصارع لتلقي منحة للتدريب والتأهيل بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

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قال والد بغدودة في تصريحات عبر القناة الأولى: "بشكر الرئيس السيسى.. نحن ولدنا في هذه البلد وسنعيش فيها وسنموت فيها".

وتابع: "سعيد للغاية بخطوة الرئيس السيسى، فأنا تحملت الكثير خلال الأيام الماضية، والرئيس السيسي الأب الروحي للمصريين".

وواصل: "ليس هناك تواصل بينى وبين ابنى بعدما سافر إلى فرنسا، وموضوع سفره لفرنسا أخذ حيز كبير، وبقول لإبني أرجع لمصر هذه بلدنا التي نعيش فيها وسنموت فيها".

فيما أضاف والد بغدودة، خلال مداخلة هاتفية برنامج "من مصر" على قناة "سي بي سي": "نفسي ابني يبقى في حضني، وافتخر بيه، ويكون فخر لمصر.. وفرحة كبيرة بعد توجيهات الرئيس.. وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تدخله لإنقاذ أبني، والحمد الله كثير، فالرئيس تدخل فى الوقت المناسب، وشكرا له على المجهود الكبير".

ووجه فؤاد بغدوده رسالة لنجله: "بقول لأبني هي بلدنا اللي اتربينا وعشنا فيها ونموت فيها، وشكرا للرئيس"، متابعا: "لم أتواصل بابني حتى اليوم، والبعض أبلغني أنه في فرنسا، وابني لم يتواصل معي إطلاقا منذ اليوم.. واللي يعرف حاجة عن ابني يتواصل معايا".

ووجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر دعوة إلى أحمد فؤاد بغدودة، لاعب رياضة المصارعة الهارب لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة.

وكتبت الصفحة الرسمية للأكاديمية للتدريب: "بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تتوجه الأكاديمية الوطنية للتدريب بدعوة لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية