وزير العدل الفلسطيني: روسيا ليست بلدا استعماريا وموقفها داعم للشعب الفلسطيني

ندد وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني في ظل الانحياز الأمريكي، مشيدا بمواقف روسيا التاريخية في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.

وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، ستنشر في وقت لاحق، إن روسيا الاتحادية ليست دولة استعمارية كبقية الدول الأوروبية، ولها مواقف تاريخية في دعم ومساندة شعوب العالم، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، في الحصول على حقه في تقرير مصيره.

وأوضح أن روسيا دائما ما تسعى لإحلال السلام ودعم حقوق الشعوب، وتقف ضد الاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري، وتهدف إلى تحقيق العدالة وإعادة التوازن للعالم، مؤكدا أن تعدد القطبية يساهم في إحلال السلام والأمن العالمي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية هي من تهيمن على قرارات الشرعية الدولية، وأن ما يسود في المجتمع الدولي والأمم المتحدة ويحكم العلاقات الدولية هو قانون القوة وليس قوة القانون، وهذا ما يظهر جليا من خلال عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية عبر مجلس الأمن.

المصدر: "سبوتنيك"