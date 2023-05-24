عملية معقدة.. إنقاذ كوري سقط من سفينة تجارية في المياه الإقليمية القطرية

تمكنت فرق البحث والإنقاذ الجوي والبحري المشتركة في قطر، من إنقاذ شخص سقط من سفينة تجارية كان على متنها في المياه الإقليمية القطرية.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان يوم الأربعاء، إن فرق البحث والإنقاذ الجوي والبحري المكونة من الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود وقوة الأمن الداخلي لخويا بالإضافة إلى القوات البحرية الأميرية والقوات الجوية، تمكنت في عملية مشتركة صباح الأربعاء من إنقاذ شخص سحمل الجنسية الكورية إثر سقوطه من سفينة تجارية كان على متنها بعد دخولها للمياه القطرية.

ووفق البيان، تحركت فرق البحث والإنقاذ المشتركة فور تلقي البلاغ من طاقم السفينة إلى الموقع.

وأضاف أن الفرق قامت بتكثيف عمليات البحث في الموقع والمناطق البحرية المحيطة باستخدام وسائط بحرية وطائرات عمودية متخصصة.

وبعد جهود مشتركة استمرت لمدة 24 ساعة، تم العثور على الشخص المفقود في وانتشاله ونقله مباشرة إلى مستشفى حمد لتلقي الإسعافات الضرورية اللازمة.

فرق البحث والإنقاذ الجوي والبحري المشتركة، تتمكن من إنقاذ شخص، إثر سقوطه من سفينة تجارية كان على متنها بعد دخولها للمياه القطرية #الداخلية_قطرpic.twitter.com/FJmW8dZLbm — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) May 24, 2023

المصدر: الداخلية القطرية