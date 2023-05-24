السودان.. حريق ضخم يلتهم جامعة المشرق في الخرطوم (فيديو)

وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حريقا ضخما التهم جامعة المشرق بشارع الإنقاذ في العاصمة السودانية الخرطوم.

وتظهر في الفيديو المتداول ألسنة النار وهي تلتهم مباني تابعة للجامعة، دون معرفة أسباب الحريق.

وتقع الجامعة في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة الخرطوم بحري.

وجامعة المشرق، هي جامعة سودانية خاصة تقع في الخرطوم، وتأسست عام 2003 باسم "كلية المشرق للعلوم والتكنولوجيا".

والجامعة مجهزة بأحدث التقنيات التعليمية، وتتضمن كليات كبيرة مثل الطب والهندسة والإدارة المعلوماتية والاقتصاد.

ويأتي ذلك وسط هدوء حذر يخيم على الأجواء السودانية، حيث دخلت هدنة حيز التنفيذ يوم الاثنين، ومن المقرر أن تستمر أسبوعا مع بداية وصفت بالهشة، إذ أفاد شهود في العاصمة الخرطوم بتحليق مقاتلات في سماء المدينة واستمرار المواجهات في بعض المناطق.

يذكر أنه منذ 15 أبريل تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم.

وأفادت وزارة الصحة السودانية، الأربعاء، بأن حصيلة ضحايا الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع ارتفعت إلى 709 قتيلا و5424 مصابا، منذ بداية التصعيد في منتصف أبريل الماضي.

وكان السودان يواجه بالفعل ضغوطا إنسانية شديدة قبل اندلاع الصراع في 15 أبريل الذي أجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من ديارهم وهدد بزعزعة استقرار المنطقة.

المصدر: RT + وكالات