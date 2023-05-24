السعودية تستضيف اجتماعا استثنائيا لبحث الاعتداءات على الأقصى

تعقد منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة غرب السعودية، الأربعاء، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى.

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وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن الاجتماع يأتي بناء على طلب من الأردن وفلسطين.

بناء على طلب من #المملكة_الأردنية_الهاشمية ودولة #فلسطين، يعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٤/أيار/٢٠٢٣ في مقر الأمانة العامة ل #منظمة_التعاون_الإسلامي في #جدة، اجتماع استثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد #الأقصى المبارك. — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) May 22, 2023

وكانت الحكومة الإسرائيلية عقدت اجتماعا يعد الأول من نوعه داخل أنفاق حفرت تحت المسجد الأقصى، كما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك مع عدد من المستوطنين، ما دفع عددا من الدول العربية إلى إصدار بيانات إدانة.

المصدر: RT