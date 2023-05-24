 
مباشر

السعودية تستضيف اجتماعا استثنائيا لبحث الاعتداءات على الأقصى

أخبار العالم العربي

السعودية تستضيف اجتماعا استثنائيا لبحث الاعتداءات على الأقصى
palinfo.com/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vdb7

تعقد منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة غرب السعودية، الأربعاء، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى.

إقرأ المزيد
ردا على اقتحام بن غفير للأقصى.. الخارجية الأردنية تحذر من
ردا على اقتحام بن غفير للأقصى.. الخارجية الأردنية تحذر من "تصعيد خطير"

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن الاجتماع يأتي بناء على طلب من الأردن وفلسطين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية عقدت اجتماعا يعد الأول من نوعه داخل أنفاق حفرت تحت المسجد الأقصى، كما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك مع عدد من المستوطنين، ما دفع عددا من الدول العربية إلى إصدار بيانات إدانة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا