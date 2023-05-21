إعلان عن نقطة إجلاء جديدة للمصريين من السودان يوم 23 مايو الجاري

أهابت وزارة الخارجية المصرية بالمواطنين في السودان الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، التجمع في مطار دنقلا قبل الساعة السادسة صباحا يوم الثلاثاء 23 مايو الجاري، لإجلائهم جوا.

وأوضحت وزارة الخارجية ذلك في بيان، مشيرة إلى استمرار عمليات الإجلاء من النقطتين: معبر قسطل إجلاء بري، ومعبر أرقين إجلاء بري.

إقرأ المزيد

هذا وتواصل غرفة الأزمات بوزارة الخارجية تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على أرقام حدّدتها في وقت سابق.

وتأتي التعليمات الجديدة للخارجية المصرية، إلحاقا بالبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المواطنين المصريين بالسودان، وذلك من بداية الاشتباكات التي شهدتها البلاد.

المصدر: القاهرة 24