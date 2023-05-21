بعد أزمة الدولارات.. محمد رمضان يرد على الصورة الساخرة للفنان خالد سرحان

نشر الفنان محمد رمضان عبر "فيسبوك"، صورة كان قد سخر فيها الفنان خالد سرحان من رمضان عقب أزمة الدولارات الأخيرة.

ولم يكتف رمضان بالصورة الأولى ولكنه دمج صورته وبجواره الدولارات، وجالس خلفه الفنان خالد سرحان داخل طيارته الخاصة.

ودمج رمضان أيضا صورته وهو يجلس خلف الفنان خالد سرحان في الميكروباص، وعلق النجم محمد رمضان على الصورتين بالضحكات.

وأثار الفنان محمد رمضان الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره وهو يجلس داخل طائرة خاصة وبالكرسي الذي بجواره توجد رزم من الدولارات.

وكان الفنان خالد سرحان قد سخر من الفنان محمد رمضان بعد ظهوره من داخل طائرة خاصة بجانبه رزم الدولارات، حيث نشر صورة له في أحد الميكروباصات بحالة سيئة وبجواره بضعة جنيهات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية