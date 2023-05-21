جرعة "تشوشنة" زائدة.. مروّجة هيروين في الجزائر مهددة بالمؤبد

طالبت نيابة محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء في الجزائر، بالحكم بالسجن المؤبد على مدانة مسبوقة قضائيا، معروفة بحي باب الوادي بترويج الهيروين.

كما التمست توجيه جنحة تسليم مخدرات بطريقة غير شرعية للغير للمتهمة نفسها (ح. ر. ن.) 29 عاما، وحيازة مخدرات قصد البيع بطريقة غير شرعية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إلتماس عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف د. ج. في حق المتهمة غير الموقوفة (ب. ي.) عن جنحة عدم الإبلاغ عن جناية.

وأفادت صحيفة "النهار" الجزائرية بأنه تمت متابعة المتهمتين في أعقاب وفاة الضحية (ب. ع.) 25 سنة والتي كانت مدمنة على تعاطي مؤثر "بريغابريل" المعروف في الوسط الإجرامي باسم "الصاروخ"، متسممة بجرعات مضاعفة من مخدرات "تشوشنة" قدرت بتركيز عال جدا يقدر بـ939 غ. على يد صديقتها المتهمة (ح. ر. ن.) بعد حقنها في منزلها العائلي بحي باب الوادي حيث كانت برفقتهما أيضا المتهمة الثانية ابنة الحي المسماة "ب. ي.".

وذكرت الصحيفة أنه تمت مداهمة منزل المتهمة الحالية وتم ضبط 3 حزم من مادة هيروين يقدر وزنها بـ 7 غ وحقن، ومبلغ مالي بقيمة 5000 دج من عائدات الترويج.

وخلال الجلسة صرحت المتهمة الموقوفة (ح.ر.ن) بأنها لم تقتل صديقتها عمدا عن طريق التسميم، بل أنها قدمت إلى منزلها بطلب منها، بعدما أخبرتها بأنها تعاني من نقصان في المخدرات، فنصحتها بتعاطي سيجارة للتخفيف عن حالتها.

أما عن الحقنتين التي ضبطتا بمنزل الضحية، فأكدت أنها لا تعود إلى صديقتها، مشسرة إلى أن الضحية قامت بحقن نفسها بنفسها بدون طلب مساعدتها بسبب حالة الإدمان التي تعاني منها.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية