الجيش اللبناني يعلن توقيف أبرز قادة "القاعدة" في البلاد المتواري منذ 2007

أعلن الجيش اللبناني توقيف المخابرات أحد أبرز قادة تنظيم "القاعدة" الإرهابي ومؤسسي خلاياه في لبنان ببلدة دير عمار، حيث اضطلع بدور ريادي مواكب لتأسيس تنظيم "فتح الإسلام" الإرهابي.

وقال بيان صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش: "بعد مسار طويل من العمل الأمني والجهود الاستعلامية على مدى سنوات، أوقفت وحدة خاصة من مديرية المخابرات بتاريخ 19 مايو 2023 في بلدة دير عمار- الشمال المواطن (ط.م) وهو أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان، وقد اضطلع بدور ريادي مواكب لتأسيس تنظيم فتح الإسلام الإرهابي".

إقرأ المزيد

وأشار البيان إلى أن الموقوف كان على ارتباط وثيق بقادة التنظيم، ثم توارى عن الأنظار في العام 2007 بعد معركة نهر البارد ليعود ويؤدي دوراً حساساً بعد ظهور تنظيمَي "داعش" و"جبهة النصرة" (الإرهابيين)، فارتبط بالمجموعات الإرهابية التي نشطت شمال لبنان، وعمل على إيواء أحد أخطر قادتِها بعد معركة طرابلس في العام 2014 حين اتحدت هذه المجموعات لقتال الجيش اللبناني في أحياء مدينة طرابلس وبلدة بحنّين".

واختتم البيان أن "التحقيق ما زال مستمراً مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام