عضو بموازنة النواب المصري عن صور محمد رمضان: "البلد في حاجة شديدة لهذه الدولارات"

شددت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري آمال عبد الحميد، على ضرورة مراجعة الهيئات الرقابية ومصلحة الضرائب للأموال التي يتقاضاها الفنان محمد رمضان على أعماله.

ودعت إدراج الأموال التي يتقاضاها تحت الشريحة العليا في الضرائب.

وجاء ذلك على خلفية الجدل الذي أثاره عقب نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة صور من طائرته الخاصة لدى عودته من الولايات المتحدة، وبجواره رزم من الدولارات.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء السبت: "ما يحدث هو استفزاز رهيب للمواطن، لا بد من محاسبته على المبالغ التي يتقاضاها على أعماله، بشكل يستفزه كما يستفز الناس، واستغلال الضرائب لصالح المواطن المصري الفقير".

وأضافت: "يتقاضى 65 مليونا عن مسلسل رمضاني، والناس مش لاقية تأكل، ويضع رزم الدولارات بجواره في حين أن البلد بحاجة شديدة إلى هذه الدولارات، ومش عارفين ندخل بضائعنا في الموانئ بسبب تعذر توفر الدولار في مصر، أنا لا أعلم لماذا يتقاضى كل هذه المبالغ!".

وشددت على ضرورة تقنين معدلات دخل أصحاب الأجور المرتفعة، متسائلة عن الدور الذي يقدمه في المشاركة المجتمعية وتقديمه المساعدة للبسطاء، معقبة: "نحن لا نرى أي مشاركة مجتمعية من الناس التي تتقاضي الملايين".

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية