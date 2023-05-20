أخنوش: الحكومة المغربية تواجه الأزمات بشجاعة وخطاب اليأس والتبخيس لا يعطي نتائج

قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إن حكومته تواجه الأزمات بشجاعة، مشيرا إلى أن خطاب اليأس والتبخيس لا يعطي نتائج.

وفي رد ضمني على أحزاب المعارضة التي لم تتوقف عن انتقاد الأداء الحكومي، قال أخنوش: "كحكومة، اشتغلنا بجدية منذ أكثر من سنة ونصف في ظروف صعبة متسمة بانعكاسات أزمة كوفيد والجفاف والأزمة الأوكرانية وارتفاع نسب التضخم عالميا".

وأضاف خلال كلمة له اختتم بها أشغال المنتدى الجهوي لمنتخَبي "الأحرار" بجهة بني ملال خنيفرة، "رغم هذه الظروف واجهنا التحديات بكل شجاعة، وعندما تبرز أي أزمة نخرج لنشرح للمواطنين من أين جئنا وإلى أين نحن ذاهبون، وما هي الحلول المناسبة".

ولفت إلى أن "خطاب التبخيس والتيئيس لا يعطي نتائج، يمكن أن يعطي فقط الأدرينالين لبعض الناس، لكنه في النهاية لا يأتي بنتائج".

ووجه أخنوش هلال الموعد الجهوي الرابع لـ"منتدى منتخَبي الأحرار" رسائل لخصومه السياسيين، مشددا على أن المواطنين يعرفون جيدا من يعمل ومن لا يعمل.

وأردف بالقول "المواطن يعرف على من يعوّل في المستقبل"، مؤكدا أن الأزمات دائما ما تكون عابرة.

المصدر: "هسبريس"