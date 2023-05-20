تأجيل النظر في دعوى تطالب بمنع تدفق اللاجئين إلى مصر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر تأجيل النظر في دعوى تطالب بمنع تدفق اللاجئين على الأراضي المصرية، حتى جلسة 17 سبتمبر للاطلاع والرد.

وطالب المحامي المصري عبد الرحمن عوف عبد الرحمن في الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبى للجهة الإدارية بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تدفق ملايين اللاجئين على أرض مصر، لما فيه من التغيير الديموجرافي للنسيج الاجتماعي.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ماثيو سولتمارش، إن عدد الفارين من السودان إلى مصر يقدر بنحو 5000 يوميا.

وذكر أن مصر هي أكبر بلد مستضيف للوافدين من السودان، مشيرا إلى أن حوالي 110 آلاف سوداني دخلوا إلى مصر منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل.

وأضاف سولتمارش أن الكثير من الوافدين يحتاجون إلى الرعاية الصحية الطارئة.

المصدر: "القاهرة 24" المصري + وكالات