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سعيّد يتهم بعض الأطراف بتأجيج الأوضاع في تونس وافتعال أزمات الخبز والقهوة

أخبار العالم العربي

سعيّد يتهم بعض الأطراف بتأجيج الأوضاع في تونس وافتعال أزمات الخبز والقهوة
RT
الرئيس التونسي قيس سعيد ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح
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استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء السبت بقصر قرطاج، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح.

وتناول اللقاء مسألة ندرة الخبز في عدد من الولايات على غرار القيروان وسليانة، والتي تعود إلى سعي البعض إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات حيث أنه من من غير المقبول ألا يتوفر الخبز في ولاية في حين يتوفر في ولايات أخرى مجاورة.

كما تم التعرض إلى فقدان بعض المواد الأخرى أو ندرتها في بعض الجهات من البلاد على غرار القهوة والسكر على سبيل المثال، بسبب الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وسيطرة بعض اللوبيات على مسالك التوزيع بغاية التنكيل بالشعب.

وأسدى الرئيس تعليماته بضرورة أن تتحمل كل مؤسسات الدولة مسؤولياتها كاملة لوضع حد لهذا الوضع ولهذه الممارسات.

المصدر: RT

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