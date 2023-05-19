سيناتور روسي: الدول العربية بدعوة الأسد إلى قمة جدة أظهرت أن أوامر واشنطن غير مطاعة في المنطقة

اعتبر السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف أن الدول العربية بدعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى قمة جدة، أظهرت أن أوامر واشنطن غير مطاعة في المنطقة، ولا وزن لها خارج النطاق الغربي.

وأشار بوشكوف في منشور على "تلغرام"، إلى أن الإدارة الأمريكية لا تريد تغيير الموقف من الرئيس السوري بشار الأسد، ولكن هذا "رأيها الخاص بها"، وأن "ليس له وزن كبير خارج العالم الغربي".

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وأضاف أن "السعودية، التي كانت العدو اللدود للأسد في حينها، تستقبله في إطار قمة جامعة الدول العربية على الرغم من موقف الولايات المتحدة التي تعتبر أن سوريا لا تستحق العودة إلى جامعة الدول العربية".

وتابع قائلا إن "الدول العربية أظهرت أنها قادرة على اتخاذ القرار بنفسها، وأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تعطي أوامر هنا".

يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد حضر القمة العربية في جدة لأول منذ بدء الأزمة السورية في عام 2011.

المصدر: نوفوستي