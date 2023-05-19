مستوطنون يهاجمون الفلسطينيين في البلدة القديمة في القدس (فيديو)

أفادت مراسلة RT بأن عددا من المستوطنين الإسرائيليين، هاجموا السكان في البلدة القديمة في القدس، واعتدوا على شواهد القبور قبل أن يتم طردهم من قبل الشرطة.

كما قام المستوطنون في البلدة القديمة بالاعتداء على المصلين وتحطيم عدد من السيارات، واندلعت مناوشات بين شبان فلسطينيين ومستوطنين في باب العامود.

ويظهر فيديو تم التقاطه قيام عناصر الشرطة الإسرائيلية بقمع الفلسطينيين عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، عبر إطلاق قنابل صوتية، للتفريق بينهم وبين المستوطنين.

المصدر: RT