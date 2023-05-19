وصول أمير قطر تميم بن حمد إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

وصل إلى مدينة جدة غرب السعودية، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في القمة العربية الـ 32، التي يرأسها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

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وتعقد جامعة الدول العربية اليوم اجتماعها الـ32 على مستوى القمة، في مدينة جدة، في حضور كل الدول الأعضاء.

فيديو | وصول أمير قطر تميم بن حمد إلى جدة للمشاركة في #قمة_جدة العربية الـ 32#الإخباريةpic.twitter.com/evFc4DI9t1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023

ويغيب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن القمة المنعقدة بالسعودية، حيث أوفد نائبه منصور بن زايد آل نهيان، كما يغيب أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح الذي أوفد ولي عهده مشعل الأحمد الصباح.

المصدر: RT