السودان يحتج على زيارة مستشار قائد "الدعم السريع" لجوبا

قدم السودان مذكرة احتجاج رسمية إلى جنوب السودان على خلفية سماحها لمستشار قائد قوات الدعم السريع بزيارة جوبا وإقامة مؤتمر صحفي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إنها قدمت "مذكرة احتجاج رسمية لحكومة جمهورية جنوب السودان على خلفية سماحها لمستشار قائد مليشيا الدعم السريع المتمردة بزيارة جوبا وإقامة مؤتمر صحفي في ختام الزيارة بحضور مسؤولين كبار من حكومة جمهورية جنوب السودان".

وأعربت الخارجية من خلال المذكرة عن احتجاجها الشديد واستغرابها لهذا التصرف من قبل حكومة جمهورية جنوب السودان.

المصدر: "سونا"