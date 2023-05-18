الجزائر.. وزير المجاهدين يؤكد حرص الدولة على استرجاع مدفع بابا مرزوق من فرنسا

أكد وزير المجاهين الجزائري، العيد ربيقة، حرص الدولة على استرجاع كافة تحفها المنهوبة من فرنسا، وبينها مدفع بابا مرزوق التاريخي.

وجاءت تأكيدات ربيقة خلال رده على سؤال عضو بمجلس الأمة يتعلق باسترجاع مدفع بابا مرزوق، المُنصب بمدينة براست الفرنسية.

وقال ربيقة إن قضية التراث الجزائري المحتجز بالخارج يعد من أولويات الدولة الجزائرية وهذا ضمن معالجة ملف الذاكرة مع الجانب الفرنسي ولا سيما ما تعلق بالتحف الفنية والأشياء الثمينة.

وأوضح أن مسألة استرجاع هذا التراث تحتاج إلى عملية رصد وإحصاء لكل محتوياته بتجنيد كل الفاعلين في الحقل التاريخي والعلمي ودعوتهم للإنخراط في هذا المسعى الوطني.

وأكد أن ذلك يكون وفق مقاربة علمية لرصد وإحصاء ودراسة كل ما يرتبط بهذه الممتلكات ومن بينها المدفع الشهير بابا مرزوق الذي يعد من المحجوزات التي تم نهبها.

واعتبر الوزير أن "المدفع مفخرة وطنية ورمز يعكس قوة البحرية الجزائرية وهو قطعة أثرية نادرة ووحيدة في مجال الأسلحة في تلك الفترة ولم يتم تصنيع مثلها عبر التاريخ، وهو أحد الأسباب الرئيسة التي جعلته مستهدفا من قبل إدارة الاحتلال الفرنسي".

كما ذكر أن وزارة المجاهدين الجزائرية تعمل للتعريف بهذه القطعة النادرة من خلال إنجازها لشريط وثائقي سنة 2021 يوثق لتاريخ المدفع من خلال شهادات حية لمؤرخين وأكاديميين وحقوقين.

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المصدر: الشروق الجزائرية