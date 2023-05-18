الرئيس المصري يصل جدة للمشاركة في أعمال القمة العربية

أفادت وسائل الإعلام المصرية بوصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى إلى جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية.

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كان الرئيس المصري توجه صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تعقد بمدينة جدة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن مشاركة السيسي بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن قمة جدة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة، بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية