سلطنة عمان تكشف من يمثلها خلال أعمال القمة العربية في جدة

يترأس وفد سلطنة عمان خلال أعمال القمة العربية التي ستنعقد في مدينة جدة يوم الجمعة القادم، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي أسعد بن طارق آل سعيد.

وأفادت صحيفة "أثير" العُمانية، أنه بناء على توجيه السلطان هيثم بن طارق، سيتوجه نائب الوزير أسعد بن طارق آل سعيد إلى السعودية غدا الخميس، للمشاركة في أعمال القمة العربية في دورتها الـ 32.

ووفقا للصحيفة، سيرافق آل سعيد وفد رسمي سيضم كلا من وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير العدل والشؤون القانونية الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي، ووزير الاقتصاد الدكتور سعيد بن محمد الصقري، والمندوب العُماني لدى جامعة الدول العربية عبد الله بن ناصر الرحبي، والسفير العُماني لدى الرياض فيصل بن تركي آل سعيد، ومستشارين في مكتب السلطان.

المصدر: صحيفة الأثير