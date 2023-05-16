كتلة حماس تفوز بانتخابات جامعة النجاح في نابلس

فازت كتلة حماس في انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس والتي جرت الثلاثاء.

وتمكنت "الكتلة الإسلامية"، الذراع الطلابية لحركة حماس، من الحصول على 40 مقعدا، مقابل 38 لكتلة الشبيبة الفتحاوية و 3 لكتلة اليسار.

وهذه أول انتخابات تنعقد منذ العام 2017.

وأكدت "الكتلة الإسلامية" في بيان لها تعليقا على فوزها في انتخابات الجامعة أن "هذا الفوز الكبير تأكيد لانحياز شعبنا الواضح، والتفافه الرصين حول خيار المقاومة المتصاعد".

وقال رئيس الكتلة الإسلامية، مروان عيسى، أن الكتلة ستعمل مع مختلف الكتل الطلابية لمصلحة الطالب في جامعة النجاح، مشددا على الوحدة الوطنية.

وأشار إلى أن الكتلة الإسلامية تسعى لتشكيل مجلس طلبة نسبي يضم مختلف الأطر الطلابية التي شاركت في الانتخابات.

وتنافست أربع قوائم انتخابية على مقاعد مجلس اتحاد الطلبة لعام 2023، وهي كتلة جبهة العمل الطلابي، وحركة الشبيبة الطلابية، والكتلة الإسلامية، وتحالف القطب الطلابي الديمقراطي.

وكانت كتلة الشبيبة الفتحاوية قد فازت في انتخابات العام 2017 بـ 42 مقعدا، مقابل 34 مقعدا للكتلة الإسلامية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام