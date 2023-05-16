اتفاق سعودي جزائري لإنشاء مجلس تنسيق أعلى بين البلدين (صور)

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء نظيره الجزائري أحمد عطاف، والوفد المرافق له.

ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، استعرض الجانبان خلال لقائهما العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.

كما ناقشا آخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية، والجهود المشتركة في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

وترأس الوزيران اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية السعودية الجزائرية، حيث بحثا أوجه تكثيف التنسيق الثنائي متعدد الأطراف، وتوطيد العمل المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز الاستقرار والازدهار للبلدين.

ووقع الجانبان اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، والذي يهدف إلى نقل العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب في شتى المجالات.

وحضر الاجتماع كل من: مساعد الوزير السعودي لشؤون الدول الإفريقية الدكتور سامي الصالح، والسفير السعودي لدى الجزائر الدكتور عبدالله البصيري، ومدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان السعودية المهندس فهد الحارثي.

وزارة الخارجية السعودية

وزارة الخارجية السعودية

وزارة الخارجية السعودية

وزارة الخارجية السعودية

المصدر: RT