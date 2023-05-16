السعودية.. بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج

أكدت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، أنها بدأت في تنفيذ التعليمات المنظمة للحج واستقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للمدينة المقدسة إلكترونيا للمقيمين على أراضيها.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنها بدأت في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيا للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1444هـ.

وأوضحت أن الخدمة تأتي تسهيلا للمستفيدين واختصارا للوقت وتوفيرا للجهد، وتتيح منصة أبشر للأفراد تصاريح العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت.

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المصدر: عكاظ