مسؤول سوري: مندوب السعودية أدار جلسات اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين بكل حكمة وصبر

أكد أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية السوري، أن مندوب السعودية، أدار جلسات اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين اليوم الثلاثاء، بكل حكمة وصبر.

وقال أيمن سوسان في تصريح صحفي بعد انتهاء جلسات اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين في جدة: "تم استكمال مناقشة مشاريع القرارات المدرجة على جدول الأعمال والتي تحاكي معظم القضايا الموجودة على الساحة العربية وغدا سيتم عرضها في اجتماع وزراء الخارجية".

وأضاف سوسان: "تنظيم كل ما يتعلق بالقمة العربية جيد على الأصعدة كافة ولا سيما طريقة إدارة الاجتماعات، فمندوب المملكة العربية السعودية الذي تترأس بلاده اجتماعات القمة أدار الجلسات اليوم بكل حكمة وصبر في بعض الأحيان".

المصدر: التلفزيون السوري