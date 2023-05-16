جهود أممية مصرية لدعم الإغاثة النفسية والاجتماعية للأطفال السودانيين وأسرهم

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأن أكثر من 70 ألف شخص عبروا إلى مصر من منفذي قسطل وأرقين خلال الفترة من 15 أبريل إلى 7 مايو، فرارا من الحرب في السودان.

وذكرت المفوضية أنه على الحدود، تعمل وكالات الأمم المتحدة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري على تقديم المساعدة المنقذة للحياة ومواد الإغاثة الأساسية للوافدين الجدد.

يلتقي ممثلو وكالات الأمم المتحدة مع القادمين حديثا من السودان وقادة المجتمع في المناطق الحضرية في القاهرة وأسوان، لتقييم احتياجاتهم ومخاوفهم لبناء خطة الاستجابة المشتركة على أساس الاحتياجات الحالية.

وتقدم "يونيسف" مصر بالتعاون مع الحكومة المصرية، والهلال الأحمر المصري، والشركاء خدمات إنسانية عاجلة للأسر والأطفال النازحين إلى مصر هربا من النزاع في السودان تتضمن توفير مياه الشرب ودورات المياه المتنقلة وخدمات الصرف الصحي، إلى جانب دعم الخدمات الصحية واللقاحات.

وتشمل هذه الخدمات أيضا تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والأسر من خلال نادي الأسرة الذي تم إنشاؤه عن طريق اليونيسف بالموقف الدولي للنقل بكركر في أسوان.

المصدر: UN news