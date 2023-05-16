استشاري الطاقة المتجددة: مصر أصبحت أول دولة إفريقية تنتج الهيدروجين الأخضر

كشف استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة المصري أشرف نصير، تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية.



و في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، أوضح أشرف نصير أن كافة المستثمرين الأجانب على علم بأن مصر مركز ومحور إقليمي للطاقة، ودول أوروبا ترغب في إحداث توازن وتنويع في مصادر الطاقة لديها خلال الفترة المقبلة، حتى لا تحدث أي أزمة جديدة مثل التي حدثت في فترة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار نصير إلى أن البنية التحتية القوية التي تم إنشاؤها في مصر السنوات الماضية، في مختلف القطاعات خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والخضراء، حان الوقت للاستفادة منها الفترة القادمة.

وأكد أن مصر أصبحت أول دولة إفريقية سوف تنتج الهيدروجين الأخضر، موضحا أن الاستثمار في الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر في مصر يتم مع شركات عالمية كثيرة عاملة في هذا المجال.

المصدر: "مصراوي"