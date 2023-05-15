زلة مصمم.. "سلالم" مبنى حكومي في مصر تثير سخرية وجدلا واسعا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل والسخرية، بعد انتشار صور لسلم يقود إلى حائط مسدود في مبنى حكومي بمحافظة الشرقية.

وأظهرت مقاطع حية لسلم بريد الشرقية المسدود خاصة وفقا لموقع "القاهرة 24"، أن الصورة المنتشرة لم تكن فوتوشوب أو غير حقيقية على الإطلاق، إذ تبين أن مكتب البريد الجديد وقع تصميمه بخطأ جسيم.

تصميم مكتب بريد الإخيوة بمركز ومدينة الحسينية، المُشيد بجانب مئات المشروعات الجارية في إطار مبادرة حياة كريمة في مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، تبين أنه كان يتضمن أن يتم الاستعانة بماكينة صراف آلي ATM توضع في الجهة الجانبية لمكتب البريد، إلا أن الجهة التنفيذية لم تكلف نفسها عناء تجميل وجهة السلم ولو برسم باب وهمي أو حتى إزالة السلم الذي بات لا يقود إلى شيء عقب إلغاء فكرة وضع ماكينة صراف آلي ATM كان سيؤدي إليها حال تنفيذ ما سبق الاستقرار عليه بوضع الماكينة أعلى مكان السلم، الذي بات لا يؤدي إلى شيء على الإطلاق.

الغريب في تصميم سلم بريد الشرقية المسدود أنه مختلف كثيرًا عما قصده مصمموه؛ فلا وجود لماكينة صراف آلي ATM تحتاج لصعود خمس درجات في مساحة لا تتجاوز المتر الواحد، وهو أمر متروك لأهل التصميمات والمعنيين بذلك، بيد أن ما في قرية الإخيوة بمركز الحسينية بات أمرا يستحق التغيير السريع والجذري بعدما طالت أُطر السخرية والتشبيه واقع الناس وما يعيشونه وحتى مستقبل الشباب.

المصدر: القاهرة 24