نجلاء المنقوش تزور الدوحة وتلتقي وزير الخارجية القطري

اجتمع رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، التي تزور قطر حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" في بيان: "اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الديوان الأميري اليوم، مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في دولة ليبيا الشقيقة، التي تزور البلاد حاليا".

وأضاف البيان: "جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع في ليبيا وعلى رأسها الإعداد لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: قنا