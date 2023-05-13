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زلزال يضرب مدينة مصرية.. وفرض حالة الطوارئ

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زلزال يضرب مدينة مصرية.. وفرض حالة الطوارئ
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سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر زلزالا بقوة 3.85 من مقياس ريختر على بعد 33 كيلو مترا جنوب غرب الطور.

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ولم يرد للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والمباني.

من جانبه أوضح مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، تلقي إخطار من الشبكة القومية لرصد الزلازل يفيد، بوقوع زلزال على بعد 33 كيلو مترا جنوب غرب مدينة الطور.

وأكد مركز العمليات أن الزلزال لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وجرى رفع حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث هزات أخرى، خاصة أن المدينة تعرضت منذ فترة قصيرة لزلزالين قويين على فترات متقاربة.

في السياق، علق بعض الأهالي في المنطقة الواقعة في محيط طور سيناء، مؤكدين عدم شعورهم بالهزة الأرضية.

المصدر: مصراوي

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