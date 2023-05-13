بالفيديو.. لحظة تدمير الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا جنوب غزة

أظهرت لقطات فيديو لحظة استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا جنوب قطاع غزة.

ودمر القصف الإسرائيلي المنزل الذي يعود لعائلة طافش في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

واستهدف القصف الإسرائيلي ايضا عددا من المنازل في مدينة غزة في أحياء التفاح و الرمال والنصر والزيتون والشجاعية، وشارع اليرموك.

وفي شمال قطاع غزة، دمرت المقاتلات الإسرائيلية منازل لمواطنين في بيت لاهيا وفي بيت حانون، وفي منطقة الفاخورة وفي جباليا وفي منطقة بير النعجة شمال قطاع غزة.

وفي المحافظة الوسطى، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي بشكل مباشر منازل غرب مدينة دير البلح وغرب مخيم النصيرات.

وفي جنوب القطاع، دمر الطيران الإسرائيلي 7 وحدات سكنية في رفح وخانيونس، وفي بلدة القرارة ومدينة حمد وفي منطقة الساقية في بني سهيلا.

المصدر: RT