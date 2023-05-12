الرئيس التونسي يتلقى دعوة من الملك السعودي للمشاركة في قمة الجامعة العربية

تلقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، رسالة دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في الدورة الـ32 لقمة جامعة الدول العربية بجدة في 19 مايو الجاري.

واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس، عبد العزيز الصقر.

وتسلّم سعيّد، خلال اللقاء، رسالة الدعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في دورة قمة جامعة الدول العربية التي ستعقد في شهر مايو الجاري.

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المصدر: RT